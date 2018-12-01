(Görüntülü) Gezi için yola çıkmışlardı en acı anı yaşadılar

Cengiz ÇOBAN- Ali Kerem BENGİ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul (DHA) - TEM Otoyolu Pendik mevkiinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bir arkadaşı ölen sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.





SAKARYA\'YA GİDİYORLARDI



Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolunda Ankara istikameti Kurtköy gişeler yakınında meydana geldi. Arkadaşları ile buluşup Sakarya\'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Şükrü Doğru (31) bilinmeyen nedenle motosikletinin kontrolünü kaybetti. Düşerek yaklaşık 34 metre sürüklenen sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.





ARKADAŞI ELİNİ TUTARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ



Sürücünün arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir arkadaşı hayatını kaybeden sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü.



Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Cenazenin ve motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.