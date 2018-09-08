(Görüntülü) GezginFest Van'da binlerce kişi eğlendi

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/VAN, (DHA)- DOĞU\'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olan \'GezginFest Van\'ın ilk gününde 50 bini aşkın doğa ve kamp tutukunu, verilen konserlerde geç saatlere kadar eğlendi.



Van’ın Gevaş ilçesi, Dokuzağaç Mahallesi’nde, Van Gölü kıyısında düzenlenen ‘GezginFest Van’ Türkiye\'nin birçok ilinden ve İran, Irak gibi çevre ülkelerden gelen müzikseverlere kapılarını açtı. Festivalinin ilk gününde sahneye çıkan müzik grupları Kurtalan Ekspres, Manga, Kardeş Türküler, Athena ile Emir Can İğrek, Sena Şener, Selçuk Balcı ve Shantel doğa ve kamp tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Saat 03.00\'a kadar süren konser ve etkinlik programları ile katılımcılar doyasıya eğlendi.



Festivalin ikinci gününde ise yine ünlü sanatçılar konser verecek. Yarın Timsahın Gözyaşları, Can Gox, Pera, Fatma Turgut, İlyas Yalçıntaş, İlkay Akkaya, Mohsen Namjoo, Gazapizm sahneye çıkacak.