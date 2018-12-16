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(Görüntülü) Gerger'de çiftçilerin yüzü 'mantar' ile güldü

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı köylerde yaşayan çiftçiler, havaların nemli olması nedeniyle yaşanan mantar bolluğuyla Atatürk Barajının kıyılarında yetişen mantarları toplayarak marketlere satıyor

16 Aralık 2018 14:24

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman\'ın Gerger ilçesine bağlı köylerde yaşayan çiftçiler, havaların nemli olması nedeniyle yaşanan mantar bolluğuyla Atatürk Barajının kıyılarında yetişen mantarları toplayarak marketlere satıyor. İlçenin kırsal alanlarında yetişen ve bölgede geçim kaynağı haline gelen tepe mantarı havaların nemli olması nedeniyle bu yıl arttı. Çiftçiler topladıkları mantarı kilosu 8 liradan marketlere satıyor. Marketler ise kilosu 10 liradan vatandaşlara satıyor. Çiftçilerden Hikmet Kurt, Gördüğünüz gibi her yerde mantar çıkmış. Bu yıl mantar açısından bereketli oldu. Bu yıl insanlar çocuklarıyla birlikte mantara gidiyor. Gelen bir araba dolusu mantar götürüyor dedi. Çiftçilerden Aslan Kurt ise mantarları nem oranının lüksek olduğu Atatürk Barajı çevresinde topladıklarını belirtti.

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