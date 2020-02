(Görüntülü) Genç yetenekler ödüllerini aldı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE genelinde tüm Okyanus Koleji kampüslerinden ortaokul öğrencilerinin katıldığı 3 farklı kategoride düzenlenen 3\'üncü Genç Yetenekler Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu. Okyanus Koleji Kurucusu Orhan Özbey, \"İnsan doğasının kötü taraflarını törpüleyecek, onu frenleyecek olan eğitimdir\" dedi. 3\'üncüsü düzenlenen Genç Yetenekler Yarışması büyük ilgi gördü. Yetenekli öğrenciler birbirleriyle yarıştı. 3 kategoride de birinci olan öğrenciler final gecesinde canlı performans sergiledi. Bahçeşehir Okyanus Koleji Kampüsü\'nde düzenlenen ödül gecesine Okyanus Koleji Kurucusu Orhan Özbey, Genel Müdürü Lokman Demiray, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yarışmayla, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve Yetenek Merkezli Eğitim Modeli\'nin ön plana çıkarılması amaçlanıyor. 740 ÖĞRENCİ YARIŞMAYA BAŞVURDU FİNALE 36 ÖĞRENCİ KALDI Öğrenciler, görsel sanatlar,kültür ve müzik kategorilerin de yarıştı. 740 öğrencinin katıldığı yarışmanın finaline ise 36 öğrenci kaldı. Moda tasarımı kategorisinde de 30 öğrenci tasarım ödülü aldı. Ödül gecesi, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan müzik gruplarının sahne almasıyla başladı. Ardından 30 öğrenci moda tasarımı kategorisinde kendi tasarladıkları ve \'barış\'ı temsil eden kıyafetleriyle sahneye çıktı. Ayrıca öğrenciler dans ve folklor gösterisi de sundu. Daha sonra ilk üçe giren öğrenciler öğretmenlerinin elinden ödüllerini aldı. KATEGORİLERİN BİRİNCİLERİ Görsel alanlar kategorisinde, Resim dalında; birincilik ödülüne, Fatih Kampüsü\'nden Elif Özçakıcı, Fotoğrafçılık dalında birincilik ödülüne Bahçeşehir Kampüsü\'nde Can Yener, Karikatür dalında birincilik ödülüne Bahçelievler Kampüsü\'nden Mina Naz Çoruhlu ve Ebru dalında ise birincilik ödülüne Antalya Kampüsü\'nden Elif Kaplan layık görüldü. Kültürel alan kategorisinde de, Şiir dalında birincilik ödülü Beylikdüzü Kampüsü\'nden Arze Deniz Karaman\'ın oldu. Müzik alanı kategorisinde ise, Yan Flüt dalında birinciliğe Ankara İncek Kampüsü\'nden Salih Emir Dikbaş, Piyano dalında biriciliğe Ankara İncek Kampüsü\'nden Ezgi Budak, Keman dalında birinciliğe Çekmeköy Kampüsü\'nden İlayda Şişman, Gitar dalında birinciliğe Avcılar Kampüsü\'nden Kaan Güler, Vurmalı Çalgılar dalında biriciliğe Adana Kampüsü\'nden Rana Ekin Ünver ve Ses dalında Bahçelievler Kampüsü\'nden Nuray Köprülü birinciliğe layık görüldü. \"EĞİTİM, İNSANIN KÖTÜLÜK GÜDÜLERİNE \'DUR\', İYİLİK GÜDÜLERİNE \'YÜRÜ\' DEMEK İÇİN VARDIR\" Ödül verdikten sonra konuşma yapan Okyanus Koleji Kurucusu Orhan Özbey, eğitimin önemine dikkat çekti. Öğrencileri kutlayan Özbey, \"Yeryüzündeki bütün böcekleri yok etseniz 20-30 sene sonra yeryüzünde hayat biter. Ama yeryüzündeki bütün insanlar yok olsaydı, 20-30 sene sonra ne olurdu? Belki de daha güzel olur. Çünkü insan başka hiçbir şeye benzemiyor. Sonsuz kötülük ve iyilik yapabilen bir varlık. O yüzden insan tehlikelidir. İşte burada eğitim devreye girer, eğitim niçin vardır? Eğitim, insanın kötülük güdülerine \'dur\', iyilik güdülerine \'yürü\' demek için vardır. Güç katacak bir faktördür eğitim. Halkımız \'eğitim şart\' demiş, buna inanmış ve bunun için her türlü fedakarlığı yapmıştır. İnsan doğasının kötü taraflarını törpüleyecek, onu frenleyecek eğitimdir\" dedi. \"HAYAT 4 ŞIKTAN İBARET DEĞİL\" Ödül töreni öncesinde konuşan Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, \"Bugün okulumuzun Yetenek Kulüpleri\'nde eğitim gören öğrencilerin ilk önce kendi şubelerinde daha sonra illerinde keman, gitar, moda tasarımı gibi 11 farklı branşta yarıştıkları bir yarışmanın finalindeyiz. İlk üçleri belirleyeceğiz. Biz şuna inanıyoruz hayat dört şıktan ibaret değil. Her bir öğrencinin eğitimin, bilimin yanında herhangi bir dalda muhakkak bir yeteneği vardır. Bu spor alanındaki yetenekler de olabilir, sanat alanındaki yetenekler de olabilir\" diye konuştu.