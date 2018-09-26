(Görüntülü) Genç girişimciler kütüklerden hediyelik eşya yapıyor

Özer KAYASARIOĞLAN KAYSERİ,(DHA) ÖZEL KAYSERİ\'nin Özvatan ilçesinde yaşayan Uğur Şanlı ile Hamit Cirit\'in ağaç kütüklerinden yaptığı kalemlik, mumluk, saat ve avizeler yoğun ilgi görüyor. İnternet üzerinden satış yapan ve şenliklerde stant açarak ekmek paralarını çıkarmaya çalışan gençlerin hedefi ise ileride bir işyeri açmak. Özvatan İlçesi\'nde spor eğitmenliği yapan 26 yaşındaki Uğur Şanlı\'nın hediyelik süs eşyası yapma merakı 2 yıl önce bir baston sayesinde başladı. Babasının ineklerini otlatırken bir dal parçası bulan Şanlı, bundan yaptığı bastonun ilgi görmesiyle yeteneğini keşfetti. AĞAÇ KÜTÜKLERİNDEN HEDİYELİK SÜS EŞYALARI YAPIYORLAR Şanlı, değişik ağaç kütüklerini kullanarak kalemlik, mumluk, isimlik ve saat yaptı. Her geçen gün artan ürün çeşitliliğini tanıtmak için kendine sosyal medya üzerinden bir sayfa açan Uğur Şanlı, gelen olumlu tepkilerin üzerine yaptığı hediyelik süs eşyalarını internet üzerinden satış yapmaya başladı. Şanlı yaptığı açıklamada şunları söyledi. ?2 yıldan bu yana 300\'e yakın ürün ortaya çıkardım. Yaptığım hediyelik süs eşyalarını Özvatan\'da düzenlenen şenliklerimizde stant açarak hem tanıttım hem de satışını gerçekleştirdim. Yurtdışına gelen siparişler üzerine sehpalar ve avizeler yaparak gönderdim. Gurbetçiler oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Almanya?da stant açmam yönünde dahi teklifte bulundular. Ürünleri ortaya çıkarmak çok zor ve zahmetli, emek istiyor. Yaptığım ürünleri yaparken Ardıç, elma, ceviz, çam ve kavak ağaçlarını kullanıyorum. Şuan ürünleri yaptığımız atölyemizin sıvası bile yok. Hobi amaçlı başladık ilerde işyeri açmayı düşünüyoruz. Boşta gezmek yerine bu şekilde malzemeler yapmayı tercih ettik diye konuştu. EKMEK PARAMIZI KÜTÜKLERDEN ÇIKARIYORUZ 6 aydan bu yana Uğur Şanlı ile birlikte ortak çalışan ve Hediyelik Süs Eşyaları yapan 22 yaşındaki Hamit Cirit ise Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu. Mesleğinde atanamadığını ve ilçede yapacak iş olmadığını belirten Cirit,Özvatan\'da boş gezmekteydim. Uğur arkadaşımla tanıştım. Hediyelik eşyalar yaptığını gördüm. Otantik ürün diye bir sayfası var takip ediyordum. Yardıma geldim. Birlikte daha güzel işler yapacağımızı düşündük. İlerleyen günlerde bir işyeri açmayı düşünüyoruz. Avize ve sokak lambası, ayna, askılık, çerçeve gibi ürünler yapıyoruz. Gurbetçiler ve Özvatanlılar oldukça ilgi gösteriyorlar. Okul okuduk ama atanamadık bu iş bizim geçim kaynağımız oldu. Ekmek paramızı kazanıyoruz. İlerde dükkan açarak büyümeyi düşünüyoruz. açıklamasında bulundu.