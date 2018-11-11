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Spor

(Görüntülü) Genç futbolculardan şehitler için asker selamı

Mesut MADAN  BURDUR,(DHA) - Burdur U15 Ligi'nde oynanan müsabakada Bucak Gençliksporlu futbolcular attıkları gollerden sonra tribünlere asker selamı verdi

11 Kasım 2018 16:26

Mesut MADAN  BURDUR,(DHA) -
Burdur U15 Ligi\'nde oynanan müsabakada Bucak Gençliksporlu futbolcular attıkları gollerden sonra tribünlere asker selamı verdi.
Burdur U15 Ligi\'nin 5\'inci hafta karşılaşmasında Bucak Gençlikspor ile Burdur Gölspor karşı karşıya geldi. Burdur Gazi Atatürk Stadı\'nda oynanan ve Hasan Esen, Gökberk Çelikbaş ve Kasım Kavak hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Bucak Gençlikspor, Burdur Gölspor\'u 13-0 yendi. Bucak Gençlikspor aldığı galibiyetle 12 puanla Yeni Burdurspor\'un arkasından ikinci sıradaki yerini korudu.
Lider Yeni Burdurspor ise Kışla Stadı\'nda İbrahim Deniz, Hakan Tunç, Emre Şentürk hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Gölhisarspor\'u 8-2 yendi.
ŞEHİTLER İÇİN ASKER SELAMI
Diğer yandan Bucak Gençliksporlu futbolcular karşılaşmada attıkları gollerden sonra Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerler için tribünlere gelerek asker selamı verdi. Genç futbolcuların bu hareketi tribünlerden alkış aldı.

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