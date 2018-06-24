(Görüntülü) Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Samet ve Canan Uyar çifti, düğünden önce gelin ve damatlıkla geldikleri okulda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı. Bu akşam dünya evine girmeye hazırlanan Samet ve Canan Uyar çifti, düğün öncesi merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'ndeki Abidin-Saniye Erçal İlkokul\'a gelerek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı. Uyar çiftine, diğer seçmenler yoğun ilgi gösterdi. Bazı seçmenler, çiftle fotoğraf çekindi. Bugün çifte mutluluk yaşadıklarını belirten Samet ve Canan Uyar çifti, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.