(Görüntülü) GELİN ARABASININ ÇARPTIĞI OTOMOBİLDE ÖLENLER TOPRAĞA VERİLDİ

HABERKAMERA Mehmet İNAN-BURSA,(DHA)GELİN arabasının tali yoldan anayola aniden çıkan otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Şahin Korkmaz, Murat Korkmaz ve Yahya Şengül\'ün cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Yahya Şengül\'ün Özel Harekat Polisi oğlu Seyhan Şengül ayakta durmakta zorlandı. Kaza dün Bursa?nın Mustafakemalpaşa ilçesi Güllüce Organize Sanayi kavşağında dün meydana geldi. Manisa?nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden konvoydaki 34 BBZ 6249 plakalı gelin arabası, tali yoldan aniden ana yola çıkan Murat Korkmaz yönetimindeki 16 GD 231 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Yahya Şengül, Şahin Korkmaz, Murat Korkmaz ve Serkan Ay hayatını kaybederken, damat Ahmetcan Azgın ile Özlem Yıldız, Bahar Yıldız, Hamza Azgın ve Recep Ay yaralandı. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerden Serkan Ay, toprağa verilmek üzere Mustafakemalpaşa ilçesine gönderilirken, Murat Korkmaz (58), Şahin Korkmaz (68) ve Yahya Şengül\'ün (60) cenazeleri yakınları tarafından alınarak merkez Nilüfer İlçesi Yeni Karaman Mahallesi Yeni Camii\'ye getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına ölenlerin aileleri, yakınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yahya Şengül\'ün Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru oğlu Seyhan Şengül gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Cenaze namazının ardından cenazeler göz yaşları arasında Karaman Mezarlığı\'na defnedildi.