(Görüntülü) 'Geleceğinize Gelin' projesinde eğitimler başladı

Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (KOCAELİ), (DHA) - KOCAELİ Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün koordinasyonu ve ilçede bulunan tüm okulların katılımıyla başlatılan \'Geleceğinize Gelin\' projesinde, ilçede görevli bin 400 öğretmenin eğitim ve fikir alışverişi yaptığı toplantılar başladı.



Maltepe Üniversitesi, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Marmara Eğitim Kurumları\'nın desteklediği proje kapsamında, Marmara Eğitim Kurumları içerisinde yer alan salonlarda toplantılar yapıldı. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı ve öğretim görevlisi Elif Sungur\'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantılara, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam bin 400 öğretmen katıldı. Öğretmenlere çocuk, veli ve okul yönetimleriyle iletişim konularında çeşitli eğitimlerin verildiği toplantılarda, birbirleri ile tecrübe ve fikir paylaşımı yapmaları da sağlandı.



“TÜM BU OLANAKLARI KULLANARAK ÖĞRETMENLERLE BULUŞACAĞIZ”



Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, şöyle konuştu:



\"Burada gerçekten önemli bir iş yapılıyor. Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün \'Geleceğinize Gelin Projesi\' başlığı altında okullarla ailelerin birlikte okul sistemlerini daha da güçlendirmek amacıyla ortak çalışma yapmasını amaçlıyor. Bunun da odak noktasında hiç kuşkusuz öğretmen ve öğrenci var. Bütün bu açıları dikkate alarak \'Geleceğinize Gelin Projesi\' kapsamında 16 Kasım\'dan itibaren başlayan bir çalışma bu. Bugün de özellikle iletişim bağlamında öğretmen-öğretmen, öğretmen-veli, öğretmen-öğrenci olmak üzere 3 farklı grubun karşılaşmalarının iletişim bağlamında nasıl olabileceği konularında çalışmalar başlatılıyor. 14 Aralık, 28 Aralık 2018 ve 11 Ocak 2019 tarihlerinde benzer çalışmaları yapacağız. Kartepe ilçesindeki bin 500\'e yakın öğretmeni, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri olmak üzere her birinin ailelerle, öğrencilerle ve kendileri gibi diğer öğretmenlerle ve okul yönetimiyle iletişimi konusunda daha iyi hale gelmeleri, farkındalıklarının daha çok artması, deneyim paylaşımı anlamında bir takım çalışmalar gerçekleştireceğiz. Biz buna Maltepe Üniversitesi olarak bilgisel destek veriyoruz. Mekan desteğini ve akademik desteği ise Kartepe\'de bulunan Kocaeli Marmara Eğitim Kurumları üstleniyor. Biz burada tüm bu olanakları kullanarak öğretmenlerle buluşacağız. Bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bugün aynı zamanda Veli Onur Günü\'de vardı. Çünkü Geleceğinize Gelin Projesi\'nin çok farklı birimleri var. Veliler içerisinde okumayı geliştirmek, okuma kültürünü ailelerde de canlandırmak üzere de çalışmalar yapılıyor. Aslında çok kapsamlı bir proje bu. Bana kalırsa, bu yanıyla örnek bir proje. Çalışmalar da Haziran ayı sonuna kadar sürecek.”



BİN 400 ÖĞRETMENİN YARARLANACAĞI BİR SEMİNER



Öğretmenlerin iletişim becerilerinin yüksek olması gerektiğini vurgulayan Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Elif Sungur ise, \"Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün davetiyle bir dizi öğretmen eğitimi çalışmasını başlatmak üzere geldik bugün. 3 parçadan oluşan paralel çalışmalar ile bu bölgede çalışan bin 400 öğretmenimiz eğitimlere katılacak. Benim çalışma alanım meslektaşlar arasında iletişim konusunda olacak. Yani öğretmenlerimizin öğretmen arkadaşlarıyla ve beraber çalıştıkları idarecilerle nasıl daha rahat iletişim kurarlar, ne gibi zorluklar yaşıyorlar ve bunları aşarken hangi stratejileri kullanabilirler. Hem iletişim, hem de insan ilişkileri üzerine bir çalışma olacak. Aynı zamanda 3 grupla çalışma olacak bugün. Diğer hocalarımız Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı da çalışacaklar. Üçümüz birlikte paralel oturumlar şeklinde bir çalışma yürüteceğiz. Ocak ayının ortasına kadar bitirmeyi planladığımız ve bin 400 öğretmenin yararlanacağı bir seminer çalışması olacak\" diye konuştu.