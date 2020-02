(Görüntülü) Gazişehir Gaziantep – Balıkesirspor Baltok maçının ardından

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'in 15’inci haftasında evinde Balıkesir Baltok’a 2-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep\'te teknik direktör Mehmet Altıparmak, rakipten daha az mücadele ettiklerini ifade ederek, “Maçtan önce her şey bizim lehimizeydi. Ama futbol sahada oynanıyor. Açıkçası biz rakibimizden daha az mücadele ettik. Rakibimizin nasıl oynayacağına çalışmamıza rağmen aynı hataları yaptı. Maça 1-0 mağlup başladık. Çok erken gol yedik. Ona rağmen mümkün olduğunca önde baskı yapmaya çalıştık. Bizim de pozisyonlarımız var. Rakibin özellikle ilk yarıda yakaladığı yüzde yüz pozisyonları var. İkinci yarı çok üzerimize gelmeyeceklerini biliyorduk ilk geldikleri pozisyon penaltı oldu. Futbolda şanssızlıklar vardır. Kazanmayı çok istedik. Oyuncularım da iyi mücadele ettiler. Kazanmak için çaba gösterdiler ama doğruyu söylemek gerekirse bugün hak eden kazandı. Balıkesir’i tebrik ediyorum. Bir takım, bu sahada, bu şartlarda nasıl oynar, nasıl mücadele eder, her şeyin aleyhine olduğu bir deplasmana gelip nasıl her şeyi lehine çevirir bize gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Bugün olmadı oyunun içinde bunlar var. Artık önümüzdeki maçın hazırlıklarına bakacağız. Bu günün özeti hak eden kazandı” dedi.



BULAK: \"KENDİ İÇİMİZDE SORUNLARIMIZ VAR\"



Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise \"Her iki tarafında oyuncularını kutluyorum. Bu saha şartlarında zeminin ağırlığında, pas servisinin çok yapılamadığı bir ortamda dürüst ve centilmence oyun oynadılar. Biz zeminin daha iyi olacağını bekliyorduk bu bize maalesef olumsuz yansıdı. Rakibi eksik yakalamışken topumuz suya takıldı. Onlardan yararlanamadık. Oynanan olumlu oyun, hem savunmayı iyi yapabilmek hem de atağa çıkabilmek bizim başlıca hedefimiz. Maalesef kendi sorunlarımızda var bunların yansıması bizi bir parça geriye itti. Biz takım olarak dar kadromuzla hem kupayı hem ligi bu kadroyla götürüyoruz. Kendi içimizde bir parça sorunlarımız var onları halletmemiz lazım. Gazişehir’e başarılar diliyorum. İnşallah Lig’e çıkarlar” diye konuştu.