(Görüntülü) Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının ardından

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA) -







Spor Toto 1\'inci Lig\'in 13’üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Boluspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, \"Bizim için final niteliğinde bir karşılaşmaydı. Maçtan önce galibiyet için şartlanmıştık. İlk yarı golü isteyen bir takım olduk. Golü daha erken bulsaydık belki daha farklı bir maç olabilirdi. Ama golün dakikası bir hocanın isteyeceği bir dakikaydı. Bazen yapılmayacak fauller yapıldı. Rakibin en güçlü yanı olan yan topları verdik. Çok önemli bir karşılaşmaydı Gençlerbirliği ile arayı kapatmak ve Boluspor’a yaklaşmak için kazanmamız gerekiyordu. Futbolcularımızı kutluyorum. Bir galibiyet aldık ama çok da büyütmeden Giresunspor maçına hazırlanacağız\" ifadelerini kullandı.



BİLİG: “TALİHSİZ BİR GOL YEDİK”



Boluspor Yardımcı Antrenörü Osman Bilik ise, rakibe karşı iyi bir futbol sergilediklerini söyleyerek, “Ligin iyi takımlarından Gazişehir’e karşı oynadık. Aslında bakarsanız Gazişehir’in oyunda bir ağırlığı yoktu. Talihsiz bir gol yedik. İkinci yarıda oyunu dengeledik ve iyi oynadık. Maalesef son dakikalarda bir oyuncumuz sakatlandı ve 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Oyunu domine eden takım bizdik ancak golü bulamadık. İnşallah içeride oynayacağımız Adana Demirspor maçında bu puanları telafi edeceğiz” diye konuştu.