(Görüntülü) Gazişehir Gaziantep - Altay maçının ardından

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'in 11’inci haftasında evinde konuk ettiği Altay’ı 3-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep\'te teknik direktör Mehmet Altıparmak, kendi evlerinde galip gelmelerinin anlamlı olduğunu ifade etti. Altıparmak şunları söyledi: \"Öncelikle galip gelmek çok güzel. Biz geldikten sonra sahadaki ilk galibiyetimizi aldık. Bu bizim için daha anlamlı oldu. Deplasmanlardaki büyük başarımızı ne yazık ki iç sahalara taşıyamamıştık. İlk yarıda hem rakibin iyi kapanmasından hem bir türlü o pas trafiğini sağlayamadık ama ikinci yarı hem istediğimiz oyun düzenini ve şeklini 30-35 dakika çok iyi yaptık ve fark ortaya çıktı. İlk yarı yapamadığımız o çabuk ve dikine pasları ikinci yarı yapmaya başladık. Önce baskıyı çok yapmamıştık, ikinci yarı onu yapmaya başladık. Belki üç tane attık, 5-6 tane yüzde yüz kaçırdık. Oyuncularımın isteği arzusu ikinci yardı çok iyiydi. Bugün önemli olan 3 puan vardı, oyuncularım bunu aldılar.”



TÖRAYDIN: \"ÜZERİMİZDEKİ KIRILGAN YAPIYI TERSİNE ÇEVİRMELİYİZ\"



Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın ise \"Bu oyunun üzerine koymamız lazım. Topun biraz daha bizde kalması lazım. En önemlisi sezon başından beri üzerimizdeki kırılgan yapıyı tam tersine çevirmemiz gerekiyor. Gazişehir deplasmanında bireysel hata yapmaman lazım. Çünkü karşıdaki takım tecrübeli ve kaliteli bir kadroları var. Eğer böyle hatalar yaparsak mağlup olabiliriz. Bundan sonraki haftalarda topa daha fazla sahip olursak önümüzdeki haftalarda çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum\" dedi.