T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Gazipaşa'da hortum, işletmede zarara neden oldu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasara neden oldu

27 Aralık 2018 20:33

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum sahil kenarındaki bir işletmede maddi hasara neden oldu.
Gazipaşa\'da sabah 11.00 sıralarında etkili olan sağanakla birlikte Selinus Sahili açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Sahilde doğru ilerleyen hortum bir işletmede maddi zarara neden oldu. İşletmenin denize bakan tarafındaki camlar kırılarak etrafa saçıldı. 
Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, olay yerine gelerek inceleme yaparken, büfe işletmecisine \'geçmiş olsun\' dileklerini iletti. Başkan Çelik, can kaybının yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu söyledi. 
İşletme sahibi Ümit Demiral da denizde oluşan hortumun kıyıya yaklaşarak, iş yerinde hasara neden olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA GazipaşaSelinus SahiliGazipaşaSahildeBelediye Başkanı AdilBaşkanDemiral
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24