(Görüntülü) Gaziosmanpaşa'daki kanlı bakkal soygunundan yeni görüntüler

Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN İSTANBUL, (DHA) - GAZİOSMANPAŞA\'da silahlı ve maskeli kişilerce bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirilen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan soyguna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Maskeli soyguncular kaçarken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa\'da salı öğle saatlerinde silahlı ve maskeli 4 kişinin, bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirdiği soygunda bakkal dükkanının sahibi Ali Yavuz ağır yaralanmış, komşusu Eyüp Tuna ayağına isabet eden kurşunla hafif yara almıştı. Soygunun ardından geldikleri plakasız otomobile binerek olay yerinden kaçan soyguncular cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde silah sesleri de duyuluyor.