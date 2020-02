(Görüntülü) Gaziler Günü'nde gazilerden anlamlı mesaj

İZMİR Alsancak Cumhuriyet Medyanı?nda düzenlenen törenle, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. Törene katılan gaziler, Bir daha olsa yine savaşırız dedi.

TBMM\'nin Mustafa Kemal Atatürk\'e 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanını vermesi nedeniyle 19 Eylül olarak kabul edilen Gaziler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir Alsancak Cumhuriyet Meydanı?nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın okunması ile başlayan törende, İzmir Valiliği, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Harp Malülü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenklerini sundu. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ordu ve Emniyet Gücü Mensupları, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Gökmen, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Ege Ordusu Komutanlığı Bölge Bandosu gösterisinin sunulduğu törende, Türk Kızılayı gazilere karanfil dağıttı. Kahraman gazilerin saygıyla anıldığı törende, gazi ve aileleri bu anlamlı günün onurunu yaşadı.

\'GAZİ VATAN SEVGİSİNİN SEMBOLÜDÜR\'

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Gökmen, gaziliğin vatan sevgisinin sembolü,

şehit ve gaziliğin toprağı vatan, insanı ulus yapan yüce değerler olduğunu belirterek, şunları söyledi

Türkiye Cumhuriyeti\'nin gazilere verdiği değerin ifadesi olan bu kahramanları anma gününde özellikle bize bu kutsal vatan toprakları üzerinde ve şanlı bayrağımızın gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti?nin saygın fertleri olarak bağımsız bir şekilde yaşamamıza vesile olmak için canlarını feda eden şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını ahirete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, vatanımızın üzerinde her zaman var olan mukaddes ruhları önünde saygıyla eğilirken, hayatta bulunan gazilerimize sağlık ve mutluluk dilerim. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti?nin her satırı binlerce şehidin kanıyla yazılmış, kahraman gazilerin kılıcının kamçısı ile mühürlenmiştir. 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM oy birliğiyle Mustafa Kemal Paşa?ya \'gazilik\' unvanı vermiştir ve rütbesini mareşalliğe yükseltmiştir. Bu kutsal unvanın verilmesinin tarihi olan 19 Eylül gününün kutlanması, devletimizin ve milletimizin gazilere verdiği önemin göstergesidir. Bu anlamlı güne ismini veren gazi bir kahramandır. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi toprağı vatan, insanı ulus yapan yüce değerlerdir. Biz onların, yaşayan temsilcileriyiz. Gazi olmaktan büyük onur duyuyoruz.

\'BİR DAHA OLSA YİNE SAVAŞIRIZ\'

Törene katılmaktan büyük onur duyduğunu belirten Gazi Ziyaettin Kaplan(63), Sarıkamış?a gönüllü gittim. İlk çıkarmaya katıldım. Vatanımız için aç, susuz kaldık. Bir daha olsa yine savaşırız. Biz gaziyiz vatan için canımızı feda ederiz dedi. Her sene Gaziler Günü kutlamalarına katıldığını belirten 65 yaşındaki Gazi Ali Aydın, 1974?te Kıbrıs Savaşı?na katıldım. Her sene Gaziler Günü kutlamalarına katılıyoruz. Savaşta 5 kez ölüm tehlikesi atlattım. Gazi olmak çok büyük bir şeref. Bugün üzerimdeki kıyafetlerle, kendimi gazi olduğum günkü gibi hissediyorum. Şimdi emekliyim diye konuştu. Merhum Kore Gazisi Yaşar Türkmen?in eşi Muazzez Türkmen ise, Eşim 2009?da 86 yaşında rahmetli oldu. Topçu Tugayı İkinci Ordu?dan emekliydi. Törenlere elimden geldiğince katılıyorum. Gazi eşi olduğum için çok gururlanıyorum dedi.