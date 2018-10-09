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(Görüntülü) GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCUYA 13 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te, polis tarafından son bir haftalık süreçte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı

09 Ekim 2018 23:32

GAZİANTEP\'te, polis tarafından son bir haftalık süreçte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 13\'ü tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde Hacıbaba, Mithatpaşa, Yeşilova, Karşıyaka, Vatan, Bey, Fırat, Karayılan, Akdere, Çağlayan, Güneykent ve Yeditepe mahallelerinde belirlenen bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda aranan adreslerde 418 gram esrar, 118 gram metamfetamin, 66 gram eroin, 19 gram bonzai, 211 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve pompalı tüfek ile 8 bin 795 lira ele geçirildi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13\'ü tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
 

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