(Görüntülü) Gaziantep'te üniversiteliler Kudüs için yürüdü

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Üniversitesi\'nde, Rektör Prof. Dr. Ali Gür\'ün de katılımıyla akademik personel ve öğrenciler, İsrail Büyükelçiliği\'ni Kudüs\'e taşıyan ABD ile sivilleri katleden İsrail\'e tepki amacıyla Filistin\'e destek yürüyüşü düzenledi. Kampüs alanındaki Kültür Müdürlüğü\'nde bir araya gelen kalabalık, ellerinde \'Kudüs bizimdir\' yazılı pankart ve dövizlerle Atatürk Kültür Merkezi\'ne kadar yürüdü. Merkez önünde ABD ve İsrail\'i kınayan basın bildirisini Kazakistanlı öğrenci Nargiza Khorshudova okudu. Bildirinin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Filistin\'in, dünya meselesi olduğun belirterek, \"Hassas dönemlerden geçiyoruz. Dünya bir çığlık olmuş yükseliyor. Vicdanı olanlar bu çığlığa ses veriyor, yön veriyor. Ama görüyoruz ki büyük bir çoğunluk dünyada sessizliğe bürünmüş, üç maymunu oynuyorlar. Ama ne olursa olsun, Türkiye başta olmak üzere vicdanı her zaman kendisine önemli bir karargah edinmiş Türk toplumu var. İslam coğrafyasında herkes sussa bile susmayacak bir milletimiz var. O yüzden Filistin sadece Arap\'ların, sadece Ortadoğu\'nun meselesi değil, bütün mazlumların, mağdurların meselesidir. Türkiye de bu konuda bilincindedir bu işin\" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler eyleme son verip dağıldı.