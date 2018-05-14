(Görüntülü) Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, iki grup arasında çıkan tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.



Olay, öğleden sonra 3’üncü Organize Sanayi Bölgesindeki sosyal tesislerde meydana geldi. İddiaya göre, tesisler önünde bekleyen bir grup, tesislere gelen başka bir grupla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle her iki gruptakiler yanlarındaki tabanca ve av tüfekleriyle birbirlerine ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişiyi Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisler çevrede yaptığı incelemenin ardından olaya karıştığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına alarak ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.



Olayda çevredeki araçlar ve bir bankada maddi hasar meydana geldi. Polislere olaya karıştığı belirlenen 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı.





