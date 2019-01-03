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(Görüntülü) Gaziantep'te muhtar cinayeti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, Burç Yeşilpınar Mahallesi Muhtarı Eyüp Yıldız (33) boş arazide tabancayla karnından vurularak, öldürülmüş olarak bulundu

03 Ocak 2019 18:15

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, Burç Yeşilpınar Mahallesi Muhtarı Eyüp Yıldız (33) boş arazide tabancayla karnından vurularak, öldürülmüş olarak bulundu. Cebeler Mahallesi\'nde yaşayanlar dün gece boş arazide hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin karnından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Hemen harekete geçen jandarma da öldürülen kişinin Burç Yeşilpınar Mahallesi Muhtarı Eyüp Yıldız olduğunu belirledi. Yıldız’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürdü. Jandarma, muhtarı öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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