(Görüntülü) Gaziantep'te 'Gastronomi Zabıtası' denetimde

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ‘Gastronomi Zabıtası’, kentteki gıda işletmelerini denetliyor. Tamamı gıda mühendisi ve gıda teknikerlerinden oluşan ekipler, işletmelerdeki eksiklikleri belirleyip, yöresel yemeklerin standartlara uygun olarak yapılmasını sağlıyor.



2015 yılında Gastronomi dalında UNESCO tarafından ‘Yaratıcı şehirler ağı’na dahil olan Gaziantep’te, yemeklerin kalitesini kontrol etmek için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde gıda mühendisleri ve teknikerlerden oluşturulan bir ekip ile \'Gastronomi Zabıtası\' kuruldu. Gastronomi Zabıtası, başta restoran, lokanta ve baharatçılar olmak üzere gıdayla uğraşan işletmeleri denetliyor. Zabıtalar, işletmenin mutfağında yaptığı denetimlerin ardından hazırlanan yemekleri de kontrol ederek usullere uygun yapılıp yapılmadığı inceliyor.



İŞLETME SAHİPLERİ DENETİMLERDEN MEMNUN



İşletme sahipleri de yapılan denetimlerden mutlu olduklarını ve sektördeki kaliteyi arttırdığını söyledi. Restoran sahibi Burhan Çağdaş, uygulamadan son derece memnun olduğunu belirterek, “Çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Gaziantep için gerekli olan bir çalışmaydı. Arkadaşlar devamlı olarak bizi denetliyorlar, varsa eksikliklerimiz söylüyorlar. Biz de onları tamamlamaya çalışıyoruz. Gaziantep, zaten turizmden çok ciddi bir pay almaya başladı. Böyle gastronomi ile ilgili bir zabıta ekibinin olması ve denetimler yapması kentimiz için önemli bir şey” dedi.



AMAÇ KALİTEYİ ARTIRMAK



Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ise denetimlerdeki amacın ceza yazmak değil, kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar olduğunu söyledi. Ekip üyesi gıda mühendisleri ve teknikerlerin işletmelerle tecrübe paylaşımına gittiğini ifade eden Yıldırım şunları dedi:



\"Gastronomi Zabıtası, UNESCO’nun talebi üzerine aslında biz bir ekip kurduk. Sonrasında belediye başkanımızın talimatıyla biz bunu biraz daha geliştirerek gıda mühendisi ve teknikerlerinden oluşan ekipler kurduk. Buradaki amaç, esnafımıza ceza yazmak değil. Onlara yardımcı olmak, kalite ve standartları arttırmak. Öncelikle yerel baharatlarımız konusunda, sonrasında ise lokantalarımız. Hanlarımız, hamamlarımız konusunda biz hijyen denetimi yapacağız. İnşallah kaliteyi daha artırarak standartları yükseltmek adına bizim de katkımız olacak. Böylelikle buraya gelen hem yerli, hem yabancı turistlerde rahat bir şekilde gezilerini yapıp yemeklerini yiyecekler.\"