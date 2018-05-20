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Spor

(Görüntülü) Gaziantep'te Galatasaray coşkusu

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, (DHA) Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek şampiyon olması, Gaziantep'te coşkuyla kutlandı

20 Mayıs 2018 00:56

Mücahit YOLCU/ GAZİANTEP, (DHA) Galatasaray\'ın Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Göztepe\'yi deplasmanda mağlup ederek şampiyon olması, Gaziantep\'te coşkuyla kutlandı. Galatasaray, Göztepe\'yi deplasmanda Gomis\'in penaltı golüyle 1-0 yenmesiyle Spor Toto Süper Ligi\'nin 2017-2018 sezonu şampiyonu oldu. Maçın bitmesinin ardından kentin çeşitli bölgelerinde ellerinde sarı- kırmızılı bayraklarla toplanan taraftarlar, meşalelerle kutlama yaptı. Takımlarına tezahüratlarda bulunarak konfeti yakıp slogan atan taraftarlar, uzun süre sevinç gösterisi yaptı. Galatasaray taraftarları, gece boyu araçlarıyla konvoylar oluşturup şehir turu atarak şampiyonluğu kutladı.

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