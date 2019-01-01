(Görüntülü) Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı ise 'Davut'

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, yeni yıl oteller, restoranlar ve barlarda düzenlenen yılbaşı partileri ile kutlandı. Özellikle öğrencilerin çoğunlukta olduğu yerlerde ise yeni yıl coşkusu sokaklara taştı. Yeni yılın ilk bebeğine ise Gaziantep Valisi Davut Gül’ün adı konuldu. Kentte birçok eğlence merkezinde sahneye çıkan sanatçılar ve DJ\'ler, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, yapılan geri sayımın ardından birbirlerine sarılarak 2017 yılının gelişini kutladı. YENİ YILIN İLK BEBEĞİ; DAVUT Gaziantep\'e dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine ise aileyi ziyarete gelen Gaziantep Valisi Davut Gül’ün ismi verildi. Şerife ve Fırat Çiloğlu çiftinin saat 00.01\'de 2 kilo 900 gram aeğırlığında bebekleri dünyaya geldi. Normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Vali Davut Gül aileyi kutlayarak, bebeğe altın taktı. Bebeğin adını soran Vali Gül’e anne Şerife Çiloğlu, “Sizin adınız ne?” diyerek cevap verdi. Vali Gül’ün \"Benim adım Davut\" demesi üzerine bebeğin annesi \"O zaman çocuğumuzun adı Davut olsun” dedi. Bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen anne Şerife Çiloğlu, daha önce 4 defa düşük yaptığını ve 5’inci çocukları olan Davut’un dünyaya sağlıklı olarak gelmesinin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi.