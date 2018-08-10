(Görüntülü) Gaziantep'te başarılı 320 öğrenciye bisiklet

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te Şehitkamil Belediyesi, ilçeki camilerde verilen Kur\'an kurslarında dereceye giren 320 öğrenciye bisiklet ve kulaklık hediye etti. Şehitkamil İlçe Stadyumu\'nda düzenlenen törene; AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Müftüsü Ahmet Çelik, İlçe Müftüsü Ömer Keskin, öğrenciler ve aileleri katıldı. Çocuklarla bir arada olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Böyle bir projede yer alan çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü sizlerin büyük bir fedakârlığı var. Yaz tatilinde yaz okuluna gelip Kur?an öğrenmeniz, bu derslerden istifade etmeniz ve bu okullardan, bu camilerimizden nasıl iyi insan olunur, iyi insan olmak için neler yapılması, neler yapılmaması gerektiğini gösterdiğiniz için, öğrenmek maksadıyla çaba harcadığınız için, bu kurslarda dereceye girip ödül almaya hak kazandığınız için tebrik ediyorum dedi. 320 öğrenciyi ödüllendirdiklerini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Çocuklarımızın gitmiş olduğu Kur?an kurslarında ayrı ayrı yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmalar sonucunda birinci, ikinci ve üçüncüler belirlendi. Tabi bizim gönlümüzde bu eğitimi alan herkes birincidir ve değerlidir ama sonuç olarak bizim 440 eğitim merkezimizde bin 320 öğrencimiz bu ödülü almaya hak kazandı. Ödül olarak da birincilere yönelik bisiklet, ikincilere eşofman takımı ve üçüncülere de içerisinde hatim yüklü olan kablosuz kulaklık hediye ediyoruz diye konuştu. Ailelerin ve dereceye giren öğrencilerin yoğun katılım sağladığı programda protokol üyeleri tarafından birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere bisiklet ve kulaklıkları verildi.