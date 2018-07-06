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(Görüntülü) Gaziantep'te arıların soktuğu emekli öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Mehmet Altınbaş çiftlik evinde bulunan kovandan bal almak istediği sırada arıların saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi

06 Temmuz 2018 15:30

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Mehmet Altınbaş çiftlik evinde bulunan kovandan bal almak istediği sırada arıların saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Burç Mahallesi\'nde meydana geldi. Kısa süre önce emekli olan Mehmet Altınbaş, dün öğleden sonra kendisine ait çiftlik evine gitti. Hobi olarak arıcılık yapan Altınbaş, kovandaki baldan almak istedi. Ancak bu sırada Altınbaş, arıların saldırısına uğradı. Yüzlerce arının vücudunun çeşitli yerlerinden soktuğu Altınbaş, yaşamını yitirdi.

Yakınları, telefonuna ulaşamayınca gece gittiği çiftlik evinde Altınbaş\'ın cesediyle karşılaştı. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırılan Altınbaş\'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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