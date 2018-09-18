(Görüntülü) Gaziantep'te ahilik haftası kutlandı

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'te, 31\'inci Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Ahilik Haftası\'nın 31\'inci kutlama etkinlikleri çerçevesinde Almacı Pazarı\'nda tören düzenlendi. Kutlamalara; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, dua edilen törende ahi geleneği anlatıldı ve Şet Kuşanma töreni yapıldı. Ahiliğin gereklilikleri doğru yapıldığında tüm dünyada yaşanan sorunların kalmayacığını ifade eden Fatma Şahin, Ahilik nedir dediğimizde cevap olarak eli açık olmalıdır. Sofrası, kalbi açık olmalıdır. Eline, diline, beline hâkim olacaktır. Bunlar yapılsa bugün yaşanan sorunlar kalmayacak. Bu savaşları, problemleri aşmak ahiliğin felsefesini yaşatmaktan geçiyor dedi. Yoğun ilgi gösterilen kutlamalarda yılın çırağı seçilen oto tamirci çırağı İhsan Şişman, yılın kalfası seçilen kuyumcu kalfası Ender Doğan ve yılın ahisi seçilen marangoz ustası Hilmi Büyüknacar\'a Vali Yerlikaya tarafından plaket verildi. Protokoldekilerin kaftan giydiği törende renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlara ahi pilavı ve helvası ikram edildi.