(Görüntülü) Gaziantep'te 65 yıllık köprü yıkıldı

Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içindeki trafiği rahatlatmak için başlattığı Gaziray projesi kapsamında 65 önce yapılan ve Karşıyaka ile kent merkezindeki bağlantıyı sağlayan köprü yıkıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yıkım yapılan alanda düzenledikleri basın toplantısıyla, köprünün daha geniş halde yeniden yapılacaklarını açıkladılar. Yeni yapılacak köprüyle ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan, bölgedeki trafik sıkışıklığına büyük oranda katkı sağlanacağını ifade ederek, Şu anda Gaziray çalışmaları kapsamında Karşıyaka ile şehir merkezini birleştiren köprüde genişletme çalışmalarımız olacak. Bu amaçla köprü şuanda yıkıldı. Yıkım işleminin ardından burada 25 metrelik iki gidiş, iki geliş yol olacak. Çünkü burada büyük bir araç sirkülasyonu vardı. Trafiği rahatlatmak adına bu çalışmayı yapıyoruz dedi.



Rıdvan Fadıloğlu da çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek şunları söyledi:

?Uzun yıllardır beklenen müjdeyi bugün sayın Fatma Şahin hanımın şahsında tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederek kutlamak istiyorum. Yıllar önce Şehitkamil\'i doğu ve batı yakası olarak ikiye bölen İpekyolu?ndan bir tek tünel geçişimiz vardı. Yıllardır vatandaşlarımızın bu geçişin genişletilmesi noktasında çok büyük talepleri vardı. Göreve geldiği anda sayın büyükşehir belediye başkanımıza bu isteği söylediğimizde Gaziray projesi ile ancak bu isteğin yerine getirilebileceğini söylemişti. Sağ olsunlar Gaziray projesi içerisinde şu anda 6 metre genişliğinde olan yer 25 metre genişliğine çıkıyor. Tabi 65 yıldır hizmet veren bir köprünün daha doğrusu bir menfezin yıkılması tarihi bir an. 1953 yılında yapılan bu menfez şimdi gerçek manada bir alt geçide dönüşüyor.

Fatma Şahin de köprünün yapıldığı yıllarda dönemin başbakanı olan Adanan Menderes\'i rahmetle andığını belirterek, bu tür köprülerin o dönemin şartlarında çok büyük ve vizyon projeler olduğunu belirterek, ?Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rahmetli Menderes\'in devamı olan ekip olarak ve onların torunları olarak bu anı yaşamaktan duyduğum gururu belirtmek isterim dedi.

Köprü genişletmenin 2 ayda tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.