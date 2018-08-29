(Görüntülü) Gaziantep'te 101 bin paket kaçak sigara ele geçti

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polislerce şüphe üzerine arama yapılan 2 araçta 101 bin 166 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep\'e yasa dışı yollarla kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta eğitimli köpek ile arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 aracın gizli bölmelerinde 101 bin 166 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan polis, araçların sürücülerini gözaltına alarak, haklarında yasal işlem başlattı.