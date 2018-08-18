(Görüntülü) Gaziantepli baklavacıların 'tatlı' mesaisi

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala yurtiçi ve yurtdışından sipariş edilen baklava üretimi için, yoğun bir çalışma var. Baklavaların bayrama hazır olduğunu söyleyen Erçelebi Baklava\'nın sahibi Süleyman Erçelebi, \"Bayramlarda baklava üretimi miktarımız 2 katına çıkıyor\" dedi.



Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep\'te baklava üreticileri, Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için gece-gündüz mesai yapıyor. Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Üzerine tereyağı ve fıstık dökülen baklava, odun ateşinde yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra şerbeti dökülerek müşteriye sunuluyor. Bayram nedeniyle \'tatlı\' mesaisi yaptıklarını ifade eden Süleyman Erçelebi, \"Gaziantep denince; fıstığıyla özdeşleşmiş Antep baklavası akla geliyor. Her zaman olduğu gibi yurt dışı ve yurt içine satışlarımız oluyor. Bütün esnaf bayrama sayılı günler kala yoğun çaba sarf ediyor, baklava yetiştirmeye çalışıyor. Talepler çok olduğundan büyük bir çalışma var\" dedi.



YÖRESEL LEZZET BAKLAVAYA YANSIYOR



En iyi baklavanın Gaziantep’te yapılmasının nedeninin yöresel ürünler kullanmak olduğunu ifade eden Erçelebi, “Gaziantep fıstığı, sade yağı ve buğdayı bizim baklavamızın lezzetli olmasını sağlıyor. Eskideki ustalarımız zaten baklavayı en güzel kaliteye getirmiştir. Biz de o kaliteyi bozmuyoruz. Bir de Gaziantepliler baklavanın iyisini bilir ve bizi kaliteli üretime sevk ediyor. Bu bayramda en kaliteli baklava bizim kentimizden çıkıyor. Yurt dışına da satışlarımız var. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız yanlarında götürdükleri baklavalara bizim elçiliğimizi yapıyorlar\" diye konuştu.