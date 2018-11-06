(Görüntülü) Gazi uzman çavuş, tabancası ile o mermiyi yanından ayırmıyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - MUŞ\'un Varto ilçesinde 3 yıl önce PKK\'lı teröristlerin saldırısında yaralanan malul gazi Uzman Çavuş Ertuğrul Demir (39), mermilerden birinin, tabancasının kabzası ile şarjörünü delerek, sırtına isabet ettiğini söyledi. Hayatının bu sayede kurtulduğunu düşünen ve tabancası ile sırtına isabet eden mermiyi yanından ayırmayan Demir, \"Tabancam da benimle birlikte gazi oldu\" dedi. Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinde 16 yıl uzman çavuş olarak görev yapan, 2 çocuk babası Ertuğrul Demir, son görev yeri Muş\'un Varto ilçesinde, 4 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte PKK\'lı teröristlerce pusuya düşürüldü. Birlikten çıkıp, geldikleri lojmanın önünde teröristlerin saldırısı sonucu Ertuğrul Demir ile arkadaşları uzman çavuş Erkan Akyüz ve astsubay Faruk Arı yaralandı. 1\'i karnına, 3\'ü de sırtına isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanan Ertuğrul Demir, 6 ayı yoğun bakım olmak üzere 2 yıllık tedavi sürecinde 8 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. TABANCASINI BIRAKMIYOR Terör saldırısı sonrası malul gazi olan Ertuğrul Demir, memleketi Afyonkarahisar\'da yaşamını sürdürüyor. Zamanının çoğunu üyesi olduğu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi\'nde geçiren Demir, şehit ailelerine ve gazilere yaşadığı saldırıyı anlatıyor. Demir, teröristlerin açtığı ateş sırasında, belinde duran tabancasının kabzası ile şarjörünü delerek, sırtına saplanan mermiyi ve hayatını kurtardığını düşündüğü tabancasını yanından ayırmıyor. \'SAĞ TARAFIMDA AĞRI HİSSETTİM\' Saldırıyı ve tabancasının hikayesini Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlatan Ertuğrul Demir, saldırının saat 20.30 sıralarında meydana geldiğini aktardı. Demir, \"Mesai bitmiş, 3 arkadaş birlikten ayrılmıştık. Hava karanlıktı. Apartmanın önüne geldik. Günün kritiğini yapıp, ayrılacaktık. Birden sokak lambaları karardı. İlçenin bütün elektrikleri söndü. Bir şeyler olduğunu anladık. Bir anda sağ tarafımda ağrı hissettim. 39 yaşındayım. İlk defa böyle bir ağrı hissediyorum. Herhalde çatıdan sırtıma bir kaya ya da tuğla düştü sandım. Sonra bir anda silah sesleri duydum. Tabii bunlar saniyelik oluyor. Bir sızlama daha hissettim sırtımda. Sonra her taraftan silah sesleri geliyordu. Anladık ki pusuya düştük\" diye konuştu. \'ELİME SİLAHIN PARÇALARI GELDİ\' Kendilerini pusuya düşüren teröristle göz göze geldiğini anlatan Demir, \"Hemen silahımı çıkardım. Ateş edeceğim; fakat tetik düşmedi. Anlamadım neden tetik düşmüyor? Silahı karanlıkta yaklaştırdım, elime silahın parçaları geldi. O esnada karşımda 10- 15 metre ötemde terörist kurşun sıkarak üzerime geliyor. Silahımı ateşleyemiyorum. Çöp bidonunun arkasından adam karşımdan bana doğru koşarak geliyordu. Ben de ateş edemiyordum ve arkadaşlarım da vurulmamak için yere yatmıştı. Silahımı bir taş gibi fırlatıp kendimi korumaya çalışayım, diye düşünürken bir kurşun da karnıma isabet etti. Sonra bilincimi yitirdim\" dedi. \'TEDAVİ SÜRECİM 2 YIL SÜRDÜ\' Gözlerini silah sesiyle açtığını ve uyandığını dile getiren Demir, şöyle devam etti: \"Arkadaşlarım şoku atlatmış ve gelen teröriste ateşle karşılık vermiş Teröristler kaçmış. Daha sonra ambulansı, jandarmayı ve polisi aradık. O esnada jandarmanın gelmesini bekledik. Karnıma bakıyorum, sırtıma bakıyorum, kan akıyor. Sırtımda 3, karnımda ise 1 kurşun yarası var. Yaralandığım yerlerin 2\'sini elimle kapatıyorum. Arkadaşım diğerini kapatıyor. Diğer yara yeri boşta ve oradan kan akıyor. Devamlı değiştiriyoruz. Oradan bizi bir taksi aldı ve Varto Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Varto\'dan Muş\'a götürdüler. Muş Devlet Hastanesi\'nde ilk ameliyatım yapıldı. Ondan sonra gözümü açtığımda Ankara GATA\'daydım. Tedavi sürecim 2 yıl sürdü ve 6 ay yoğun bakımda kaldım. Toplam 8 ameliyat oldum ve bazı iç organlarım alındı. Bu ameliyatlar sonrası GATA\'da \'Görev yapamaz\' raporu verdiler.\" \'TABANCAM DA BENİMLE GAZİ OLDU\' Teröristlerin saldırısı sırasında delinen tabancası ile sırtına isabet eden mermiyi yanından ayırmadığını aktaran Demir, \"Bu, bana devletimizin verdiği beylik tabancam. Şerefli Türk ordusunun sıradan bir neferi olarak ben bu bayrak için bu vatan için gazi oldum. Tabancam da benimle birlikte gazi oldu\" dedi. Kendilerine pusu kuran teröristlerin 4 kişi olduğunu sonradan öğrendiğini kaydeden Ertuğrul Demir, \"2\'si silahlı eylemde bulunmuş. Bunlardan 1\'i yakalandı. Halen mahkememiz devam ediyor. Muş Cezaevi\'nde şu an hükümlü\" diye konuştu.