(Görüntülü) Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye "Cumhurbaşkanı'na" ve "Kamu görevlilerine" hakaretten ceza

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ Hüsnü Mahalli’nin bir yazısında ve katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle \"Cumhurbaşkanına hakaret\" ve \"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret\" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Hüsnü Mahalli\'ye \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Mahalli\'ye \"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret\" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Hüsnü Mahalli ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti. Sanık Hüsnü Mahalli savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek \"Yaptığım gazetecilik faaliyetidir. Beraatimi talep ederim\" dedi. Mahalli son sözünde ise \"Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Ben her zaman \'Sayın Cumhurbaşkanı\' şeklinde ifade ettim. Diktatör kelimesi de hakaret içeren bir kelime değildir. Kaldı ki uluslararası camiada tek kişide toplanan yetki ile ilgili olarak belirtilmiş bir tanımdır. Benim yaptığım gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir şey değildir. Beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu. \"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ise \"Şikayetimiz devam etmektedir. İddianamede belirtildiği gibi Cumhurbaşkanının adı ve makamı zikredilmiştir. Hakaret suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz\" dedi. İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ Mahkeme, sanık Hüsnü Mahalli\'ye \"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret\" suçundan 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu, bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Mahkeme sanık Mahalli\'ye \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan ise 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. OLAYIN GEÇMİŞİ Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, 15 Aralık 2016\'da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. 6. Asliye Ceza Mahkemesi de Mahalli\'nin \"kaçma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta kaldığı süre, istenilen cezanın miktarı ve mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olmasını\" dikkate alarak 20 Ocak\'ta tahliyesine karar vermişti. Mahkeme, sanığın üzerine atılı fiilin basılmış eser yoluyla işlenmesini dikkate alarak dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne göndermişti.