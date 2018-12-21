(Görüntülü) Gatwick Havalimanı kısmi olarak hizmet vermeye başladı

İngiltere (DHA) –İngiltere\'de iki gündür çevrede uçurulan insansız hava araçları nedeniyle kapalı tutulan Gatwick Havalimanı, yeniden hizmet vermeye başladı. İngiltere\'nin başkenti Londra\'nın ikinci büyük havalimanı Gatwick\'te iki gündür duran uçuşlar, bugün kısmi olarak yeniden başladı. Havalimanı çevresinde uçurulan insansız hava araçları nedeniyle İngiltere alarm halinde. Helikopterin de havalandığı polis operasyonu sürerken, Savunma Bakanlığı havalimanına asker gönderdi. Drone\'ları kimin uçurduğuna dair henüz paylaşılan resmi bir bilgi yok. Noel tatili öncesi yaşanan kriz sonucu Gatwick’ten yapılacak olan 760 uçuşun iptal edildiği ve yaklaşık 100 bin yolcunun havalimanında mahsur kaldığı belirtildi. Yerlerde uyuyan yolculardan bazıları, bugün ilk havalanan uçaklara binmeyi başardı. Polis, havalimanında tespit edilen droneların çevreci bir kişi ya da kişilerce kasıtlı olarak uçuşları olumsuz etkilemek için yapıldığından şüphelenildiğini; bunun bir ‘terör eylemi’ olmadığını açıkladı. İptal edilen uçuşların yolcuların büyük bölümü Gatwick’te mahsur kalırken; bazı yolcular da Gatwick’e yapılacak uçuşların başka havalimanlarına yönlendirilmesi sonucu Paris, Amsterdam gibi şehirlerde mahsur kaldı.