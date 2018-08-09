(Görüntülü) Gaspta kullanılan otomobil, güneş yanığından tespit edildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Döşemealtı ilçesindeki akaryakıt istasyonundan 6 bin 500 lira gasbeden 3 kişi, tutuklandı. Şüphelileri yakalamak için 300\'e yakın aynı model aracı inceleyen jandarma ekipleri, gaspta kullanılan otomobili, üzerindeki güneş yanığından saptadı. Olay, 22 Temmuz günü sabaha karşı, Döşemealtı D- 650 yolunda faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz, yüzleri kapalı 3 kişi, çalışanları silahla tehdit edip, akaryakıt istasyonundan 6 bin 500 TL ile 35- 40 paket sigara çaldı. İş yerinin kamera kayıtları ile bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, olayda kullanılan plakası kapalı aracın modelini belirledi. 300 ARAÇ İNCELENDİ Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, gaspta kullanılan aracı tespit etmek için aynı modeldeki yaklaşık 300 otomobili inceledi. Ekipler, üzerindeki güneş yanığından Y.Y.\'ye ait otomobilin gaspta kullanıldığını saptadı. Gaspçıların, araç sahibi Y.Y.\'nin kardeşi Y.Y., akrabası S.C.Y. ve arkadaşı G.U. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, dün 3 kişi ile araç sahibi Y.Y.\'yi Döşemealtı, Kepez ve Serik ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Aracın sahibi Y.Y., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suçlarını kabul eden diğer 3 kişi ise gasbettikleri parayı aralarında bölüşerek, harcadıklarını söyledi. Y.Y., S.C.Y. ve G.U., ifadelerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.