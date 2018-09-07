(Görüntülü) Garip Dede Cemevi Derneği Başkanı: Birbirimizle uğraşmayalım

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Celal Fırat, Salı günü başlayacak Muharrem ayı öncesi yaptığı açıklamada, \"Artık gelin birbirimizle uğraşmayalım, kaynaşalım, yüreklerimizi açalım diye düşünüyoruz.\" dedi.





Garip Dede Cemevi\'nde yapılan cemden önce konuşan Celal Fırat şöyle dedi;



\"Salı günü yas matem oruçlarını tutmaya başlayacağız. Cumartesiden itibaren 3 günlük \'Masum Paklar\' dediğimiz Kerbela’da katledilen kimi 3 kimi 5 yaşındaki masum canlar için tutacağımız orucumuz var. Salı günü de 12 imam için 12 gün oruç tutulacak. O gün Hz. Hüseyin’e o zulmü yapan o zihniyet halen vücut buluyor. Bunlardan ders çıkmamız, insanların birbirine sahip çıkması gerek. Oruç nefsi duyguları öldürmek olmalı. Böylesi günlerde herkesin gönül kapılarını birbirine açması gerek. Bu süreçte birbirimizi ötekileştirmeden, gönül kapılarını birbirimize açmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Bizim Hacı Bektaş-ı Veliler\'in, Pir Sultan’ların Mevlana’nın sözlerinin gereğini yerine getirmeye ihtiyacımız var. Artık gelin birbirimizle uğraşmayalım, kaynaşalım, yüreklerimizi açalım diye düşünüyoruz. Her akşam saat 19.30\'da oruçlarımızı açacağız. Orucun sadece aç kalma olmaması gerektiğine inanıyoruz. Her yeri cennete çevirmemiz bizim elimizde.\"



SU İÇİLMİYOR



Aleviler\'in yarından itibaren tutacağı 3 günlük \'Masum-u Paklar\' ve ardından 12 günlük Muharrem orucunda insana haz veren şeylerden ve eğlenceden kaçınılırken, insanları kırmamaya ve hoşgörülü olmaya gayret ediliyor. Dargın olanlar barışırken, ağaç dahil hiçbir cana kıyılmıyor. İmam Hüseyin, Yezid tarafından Kerbela\'da susuz bırakıldığı için su içilmiyor ve sıvı ihtiyacı diğer içecekler ve gıdalardan karşılanıyor. İmam Hüseyin başı kesilerek öldürüldüğünden bıçak kullanılmıyor.



