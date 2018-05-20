(Görüntülü) Galatasaraylılar Mersin'de şampiyonluğu kutladı

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) Mersin\'de şampiyonluk kutlamaları için sokağa dökülen Galatasaray taraftarları, sarı kırmızılı bayraklarla şampiyonluğu kutladı. Maçın bitmesi ile birlikte Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı\'na akın eden taraftarlar, \'Şampiyon Galatasaray\' sloganları attı. Galatasaray bayrakları ve meşalelerle kutlama yapan her yaştan taraftarlar, şehir merkezinde şampiyonluk turu attı. Gencinden yaşlısına binlerce taraftarın doldurduğu Galatasaray Meydanı, karnaval yerine döndü. Şehir sarı kırmızıya bürünürken, kutlamalarda her hangi bir tatsızlık yaşanmadı. Meşale gösterilerine sahne olan kutlamalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.