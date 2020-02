(Görüntülü) Galatasaray'da toplu imza töreni

Mustafa Cengiz: \"Onyekuru dünya futboluna çok şey katacak\"





Serhan Türk / İSTANBUL,(DHA)



Galatasaray, yeni transferleri Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Yuto Nagatomo ve Muğdat Çelik\'e imza töreni düzenledi. Başkan Mustafa Cengiz\'in de katıldığı törende, sarı-kırmızılı futbolcular resmi sözleşmeye imza attı.



Futbolcuların yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını hatırlatan Başkan Cengiz, \"Emre Akbaba, çok zorlu ve meşakkatli bir yolun sonunda yanımızda oturuyor. Biz sevgili Emre\'yi düşünüyorduk fakat sevgili Henry, Nagatomo ve Muğdat\'ın da töreninin yapılmadığını gördük. Kendilerinin de burada bulunması gerektiğini düşündük. Sağ olsun sevgili Fatih Terim hocamızın da onayını alarak kendilerini buraya aldık. Yarın çok önemli bir maça çıkacaklar. Fatih Terim hocama da buradan teşekkür ediyorum\" dedi.



MUSTAFA CENGİZ: \"NEF\'TEN YENİ DESTEK SÖZÜ ALDIK\"



Nef\'ten yeni destek sözü aldığını da belirten Cengiz, \"Nef, çok iyi niyetle yaklaşıyor. Bütün Türkiye\'ye örnek oldu. Herkesin sponsorluklardan çekildiği ortamda Nef, bir duruş gösterdi. Nef\'ten, diğer transfer edeceğimiz futbolculara da destek olacaklarının sözünü aldık. Ağanın eli tutulmaz diyoruz\" şeklinde konuştu.



\"GALATASARAY\'IN NEFES ALMASI İÇİN AVRO VE DOLAR KURU ÜZERİNE ÖDEMEK ZORUNDAYDIK\"



Mustafa Cengiz konuşmasının devamında mali yükümlülüklere değinerek, \"380 milyon lira 31 Temmuz açılış tarihi. Kredilerimiz kısa vadeliydi. Yani 1 yıl içinde ödenmeli. Yüzde 70\'ini bu sene ödemek zorundaydık. Şimdi tamamını 4 yıla yaydık. Galatasaray\'ın rahat nefes alması için avro ve dolar kuru üzerine olan krediyi Türk Lirası\'na çevirdik. Camia müsterih olsun, biz elimizden geleni yapıyoruz. Mali yapılandırmayı düzgün, ödenebilir ve sistematik hale getirmek istiyoruz\" ifadelerine yer verdi.



\"EN BÜYÜK HAYALİM ÖDEMELERİN TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILMASI\"



Futbolculara ödenecek ücretler konusunda da konuşan Mustafa Cengiz, \"Ben dün dedim, benim bir hayalim var Martin L. King\'in sözüdür. Oyuncularımı TL üzerinden anlaşma sağlamak ve ben bunu gerçekleştirmek istiyorum. Tabii bunda devletin ve futbol takımlarının da desteği çok önemli. Beni zikretmesinler gerekirse ama gerçekleştirsinler. Biz futbolcu ihracatında çok geriyiz. Bunun acilen değiştirilmesi gerek. Ancak yapılan statlar ve gelişimle bunun 5 yıla kadar toparlanacağını düşünüyorum\" dedi.



\"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ\"



Takımdan gidecek, kalacak oyuncular ve N\'diaye ile ilgili konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, \"Temennim Nef\'in katkısı olması yönünde. Stoke\'un CEO\'sunun kayınpederi vefat etmiş, bunlar beklenmedik şeyler. Önümüzdeki hafta bunun netleşmesini bekliyoruz. Valla İstanbul dünyanın bence yaşanabilecek en güzel şehri. İnsanlar burada yaşamak ister bir de şahane kontratınız varsa tam olarak yaşanacak bir şehir\" diye konuştu.



\"MENAJERLERE KIZMIYORUM\"



Gomis transferine de değinen Cengiz, \"Sosyal medyayı ben de izliyorum gezen şeyleri ben de görüyorum. Menajerlere kızmıyorum onlarda kendi haklarını korumak zorunda. Ama öyle rakamlar dönüyor ki bunlara kızmamak imkansız. Her futbolcuya profesyonel hayatta teklif olur. Ses var, görüntü arıyoruz. Her futbolcuya teklif olur, önemli olan Galatasaray\'ın hayrına olması\" açıklamasında bulundu.



\"BU ÜLKENİN GERGİNLİĞE DEĞİL, SÜKUNETE İHTİYACI VAR\"



Emre Akbaba transferiyle ilgili de konuşan Cengiz, \"Bu ülkenin gerginliğe değil, sulha, sükunete ihtiyacı var. Bütün rakiplerimizin bunu düşünerek hareket etmesini isterim. Biz yönetim olarak açık ve şeffaf davrandığımıza inanıyoruz. Bizim yaptığımız her şey meydanda. Şimdi korkuyorum söylediklerimi dejenere ediyorlar. İnsanlar ben dahil yaşam boyunca her şeyi doğru yapamaz. Her insan yanlış yapabilir. Ben de yapabilirim ama bunun için kimseyi yargılayamam onu yapacak sizlersiniz. Ben kimseyi yargılayamam bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı. Ben tüm rakiplerimizin bunları düşünerek hareket etmesini isterim. Biz Galatasaray olarak her şeyi açık ve şeffaf şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Biz dostuz ve böyle düşünüyorum\" dedi.



\"TÜRK TELEKOM STADYUMU\'NUN GÖRÜNTÜSÜ RAHATSIZ EDİYOR\"



Türk Telekom Stadyumu\'nun görünüşüne değinen Cengiz, \"Biz ışıklandırmaya önem verdik. Önümüzdeki yaz komple bir bakım yaparak boyama planını da o zamana aldık. Şu anda bir ışıklandırma çalışmamız var. Bende o görüntüden çok rahatsızım. İBB\'de bu konuda bize çok destek oluyor. Metro girişlerinden yollara kadar belediye her şeyi hazırlayacağının garantisini verdi. Kendilerine de çok teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı.



\"İNŞALLAH ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE KİMSENİN BAŞINI ÖNE EĞMEYİZ\"



Şampiyonlar Ligi içinde görüşlerini belirten Cengiz, sözlerini şu şekilde noktaladı: \"Her takımın transfere ihtiyacı vardır. Her takım kendini zamanla geliştirmesi gerekir. Hocamızda bu konuda çok çalışıyor. Herkesin 30 bizim 21 kişilik bir kadromuz var. İnşallah Şampiyonlar liginde kimsenin başını öne eğmeyiz.\"



\"ONYEKURU DÜNYA FUTBOLUNA ÇOK ŞEY KATACAK\"



Henry Onyekuru\'nun büyük bir yetenek olduğunu belirten Cengiz, \"Henry çok genç ve değerli bir oyuncumuz. Kendisini sadece kiralık olarak düşünmüyoruz. Umuyorum ilerisi için de bizim için çok değerli bir futbolcu olur. Dünya futboluna da büyük katkı sağlayacak bir oyuncu\" dedi.



\"MUĞDAT ÇOK ÖNEMLİ BİR ZATIN ADI\"



Muğdat Çelik\'in adının tartışmalara yol açtığını ifade eden Mustafa Cengiz, \"Kendisinin adı Mersin\'de türbesi olan Peygamber Efendimiz zamanında savaşan bir büyüğün adıdır ve Mikdad Dede Türbesi de vardır Mersin\'de\" dedi.



NAGATAMO: \"GALATASARAY\'IN NE KADAR BÜYÜK BİR KİTLEYE SAHİP OLDUĞUNU GÖRDÜM\"



Galatasaray ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Nagatamo, \'\'Geçen sene sadece 4 ay oynadım. Galatasaray\'ın ne kadar büyük bir camia, ne kadar büyük bir kitle sahip olduğunu geçtiğimiz sezon gördüm. Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.



ONYEKURU: \"BENİM GİBİ GENÇ BİR OYUNCUNUN GELİŞİMİ İÇİN BÖYLE BİR KULÜP ÇOK ÖNEMLİ\"



Henry Onyekuru yaptığı açıklamada, \"Türkiye\'nin en büyük camiası ve kulübüne geldim. Diğer taraftan Avrupa\'nın da en büyük kulüplerinden birine geldim. Çok tanınmış ve tecrübeli bir hocamız var. Benim gibi genç bir oyuncunun gelişimi için böylesi bir kulüp çok önemli. Umarım burada uzun yıllar oynarım\" diye konuştu.



MUĞDAT: \"KENDİMİ ŞANLI HİSSEDİYORUM\"



Galatasaray\'da olmaktan dolayı kendini şanslı hissettiğini belirten Muğdat Çelik, \"Kendimi çok şanslı hissediyorum. 80 milyonda kime sorsanız buraya gelmek ister. Çok güzel bir aile ortamı var, umarım başarılı olurum\" açıklamasında bulundu.



EMRE AKBABA: \"GALATASARAY\'A İMZA ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\"



Galatasaray\'a imza atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Emre Akbaba ise, \'\'Gelmemde emeği olan sayın Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak\'a çok teşekkür ederim. Fatih Terim hocama da beni takımında görmek istediği için ayrıca teşekkür ederim. Umarım burada çok önemli maçlara imza atarım. Maça geldiğim zaman çok heyecanlıydım. Çok önemli bir maçtı hatırlıyorum Trabzonspor maçıydı. Drogba oynuyordu. Fatih Terim hocamızdı burası benim için bir başlangıçtı. Artık buradayım ve daha iyisini gerçekleştirmek istiyorum\" dedi.



\"BEN GİDERKEN KULÜBÜME PARA KAZANDIRMAK İSTİYORDUM, 6 AY FORMA ŞANSI BULAMAMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM OLMADI\"



Emre Akbaba, transferiyle ilgili olarak, \"Bunu kulübümle ve hocamla konuştum. Kendilerine Galatasaray\'da oynamak istediğimi belirttim ve kendileri de burada oynamama onay verdi. Buradayım, kendilerine teşekkür ederim. Aytemiz Alanyaspor\'da 2 kupa kaldırdım ve başarılara imza attım. Ben giderken kulübüme para kazandırmak istiyordum, 6 ay forma şansı bulamamak gibi bir düşüncem olmadı. Şampiyonlar Ligi ile ilgili bilgi sahibi olmak için menajerime illettim. Transfer olmamda bunun bir sıkıntı yaratıp, yaratmayacağını öğrenmek istedim. Benim amacım kupalar kazanmak ve Galatasaray\'da kupalar kazanmış bir takım bende üzerine koymak isterim. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir çok büyük kulüpler, onlar da teklifte bulundu. Fazla söz etmek istemiyorum ama benim gönlüm Galatasaray\'daydı\" ifadesinde bulundu.