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Spor

(Görüntülü) Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlık kampı için geldiği Antalya'da meşalelerle karşılandı

05 Ocak 2019 17:26

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in devre arası hazırlık kampı için geldiği Antalya\'da meşalelerle karşılandı. Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan özel uçakla Antalya\'ya ulaşan Sarı-kırmızılı kafileyi 300 kadar taraftar karşılamaya geldi. Havalimanı çıkışında teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara Sarı-kırmızı çiçekler veren taraftarlar, meşaleler eşliğinde \"İmparator Fatih Terim\" tezahüratları yaptılar. Takım otobüsüne binen Sarı-kırmızılı kafile, meşaleler eşliğinde kamp yapacakları otele uğurlandı. EMRE AKBABA SAKATLIĞINA RAĞMEN Bu arada Galatasaray\'ın Antalya kafilesinde, teknik direktör Fatih Terim\'in kararı ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile birlikte Asya Uluslar Kupası nedeniyle Japonya Milli Takım kampında olan Nagatomo yer almadı. Emre Akbaba ise sakatlığına rağmen kafileyle beraber Antalya kampına geldi. Öte yandan teknik heyet tarafından izinli olan Fernando Muslera da, kampa yarın akşam katılacak.

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