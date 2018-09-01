(Görüntülü) Galatasaray Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)





Spor Toto Süper Lig\'in 4’üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon\'a geldi.



Trabzon Havalimanı’na saat 20.40\'ta iniş yapan Galatasaray kafilesini bir grup Sarı-Kırmızılı taraftar karşılarken, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan sarı-kırmızılı kafile, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon’da konaklayacakları otele geçti.



Galatasaray\'ın Trabzonspor maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:



Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.