(Görüntülü) Galatasaray topbaşı yapıyor

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Son şampiyon Galatasaray, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı hazırlıkları için bugün Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde toplanacak. Ligin ilk yarısını evinde Demir Grup Sivasspor\'u mağlup ederek 29 puanla 5\'inci sırada tamamlayıp lider Medipol Başakşehir\'le arasındaki puan farkını 6\'ya indiren Sarı-kırmızılılar, ikinci devreye umutlu başlıyor. 5 Ocak\'a kadar hazırlıklarını İstanbul\'da sürdürecek olan Galatasaray, daha sonra Antalya\'da kampa girecek. 11 Ocak tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak\'ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak. SERDAR AZİZ VE EREN DERDİYOK\'UN DURUMU NETLEŞECEK Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok\'un da durumlarının netleşmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim\'in raporu doğrultusunda iki futbolcunun devre arası kamp kadrosuna alınmayacağı belirtilmişti. Ancak kulüp bulması istenen Serdar Aziz\'in, Terim\'le yapacağı görüşmenin ardından takımda kalma ihtimali de bulunuyor. TRANSFERDE HEDEF 2 FORVET, 1 STOPER Sarı-Kırmızılılar, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviye için de çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray\'in hedefinde 2 forvet ve 1 stoper transferi yer alıyor. Sarı-kırmızılılar santrfor transferi için ise rotayı Çin\'e çevirdi. Shanghai Shenhua\'da forma giyen eski Beşiktaşlı Demba Ba ile yine Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande\'de oynayan Alan\'ın adı sık sık Galatasaray\'la anılıyor. Stoperde ise takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Ozan Kabak, Maicon ve Serdar\'ın durumuna göre hareket edilecek. Bu bölgeye alınması düşünülen isimlerin başında Lazio\'dan Luiz Felipe ile Inter\'den Miranda geliyor. KAMP PROGRAMI Galatasaray sezonun ikinci yarı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde başlayacak. 5 Ocak\'a kadar hazırlıklarını İstanbul\'da sürdürecek olan Sarı-kırmızılılar, daha sonra Antalya\'da kampa girecek. 11 Ocak tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak\'ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.