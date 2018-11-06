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Spor

(Görüntülü) Galatasaray, Schalke 04 maçına hazır

Serhan TÜRK - Temel ELCİVAN / Düsseldorf,(DHA) -  Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü maçında yarın oynayacağı Schalke 04 maçının hazırlıklarını tamamladı

06 Kasım 2018 01:49

Serhan TÜRK - Temel ELCİVAN / Düsseldorf,(DHA) - 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4\'üncü maçında yarın oynayacağı Schalke 04 maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, Veltins Arena\'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık idman gerçekleştirdi. Çalışma öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile kaleci antrenörü Taffarel\'in paslaşması renkli görüntüler oluşturdu. Terim daha sonra yardımcıları ile saha ortasında toplantı yaptı. Sarı-kırmızılı teknik ekip ile futbolcular daha sonra fotoğraf çektirdi. 

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan çalışma, topla çalışma ile devam etti. Sarı-kırmızılıar idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenmanı 2\'nci Başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti.

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