(Görüntülü) Galatasaray başkanlık seçiminde sandıklar kapandı

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda saat 15.00 itibarıyla sandıklar kapandı. Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut\'un başkan olmak için yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 10.00 itibarıyla başladı. Galatasaray Lisesi\'nde yapılan seçimde Mustafa Cengiz 9, Dursun Özbek 3, Ozan Korkut 10 ve Ali Fatinoğlu 14 numaralı sandıkta oy kullanırken, toplamda 20 sandıkta 8 bin 180 genel kurul üyesinden 4 bin 801\'i başkan adaylarına oy verdi. Sandıkların tamamının Tevfik Fikret Salonu\'na toplanmasının ardından oy sayım işlemlerine başlanacak. KUPA GÖRÜCÜYE ÇIKTI Öte yandan 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray\'da kupa görücüye çıktı. Başkanlık seçimi için Galatasaray Lisesi\'ne gelen üyeler, bahçede yer alan şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.