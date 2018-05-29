(Görüntülü) Galatasaray Başkanı Cengiz ve yönetimi mazbatalarını aldı (4)

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA
Galatasaray Spor Kulübü\'nün 26 Mayıs Cumartesi günü yapılan Olağan Seçim Genel Kurulu\'nda yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz ve seçilen kurullar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Olağan Seçim Genel Kurulu Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, Başkan Mustafa Cengiz ve yeni seçilen kurulları tebrik ederek sözlerine başlarken, \"Her Galatasaraylı çocuğun rüyası bir gün bu koltuklara oturup takımına bir destek daha vermek. Sizler bu göreve gelerek bu onuru ve sorumluluğu taşıyacaksınız. Yolunuz açık olsun\" dedi.
Aralık ayından bu yana 4 genel kurulun yaşandığına dikkati çeken Metin Sinan Aslan, Galatasaray\'ın demokratik yapısıyla camianın iftihar ettiğini dile getirdi ve \"Artık istikrar ve iş yapmaya odaklanma zamanı. Yeni yönetimimize güç diliyorum\" ifadelerini kullandı. Metin Sinan Aslan\'ın konuşmasının ardından mazbata dağıtımına geçildi.
Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri Murat Ece, Mahmut Recevik, Okan Böke, Kaan Kançal, Ömer Cansever, Abdürrahim Albayrak, Emre Erdoğan, Dorukhan Acar, Yusuf Günay ve Dilek Kutlu ile yedek üyeler Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, İlber Aydemir ve Özgür Savaş Özüdoğru mazbatalarını Olağan Seçim Genel Kurulu Divan Başkanı Metin Sinan Aslan\'ın elinden aldı. Denetim, Sicil, Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerine de tek tek mazbatalarının teslim edilmesinin ardından Yönetim Kurulu ile bütün alt kurulların fotoğraf çekimi yapıldı.
FATİH TERİM İLE MUSTAFA CENGİZ ARASINDA ESPRİLİ DİYALOG
Bu arada törende Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında esprili bir diyalog yaşandı.
Terim\'in, \"Başkanım, dünyanın en rahat teknik direktörü benim\" sözlerine Cengiz, \"O neden hocam?\" diye karşılık verirken, Terim de bu karşılığa, \"Kulübemde 2-3 oyuncum var. Hiç zorlanmıyorum değişiklik yaparken\" dedi.
Başkan Mustafa Cengiz ve 89. Galatasaray Yönetimi\'nin kurulları şu isimlerden oluşuyor:
BAŞKAN
10649 Mustafa Cengiz
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER
4568 Murat Ece
7228 Mahmut Recevik
7310 F. Okan Böke
7607 Kaan Kançal
8761 M. Ömer Cansever
9047 Abdürrahim Albayrak
10450 Emre Erdoğan
12994 Dorukhan Acar
13177 Yusuf Günay
16129 Dilek Kutlu
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
8754 Metin Karakaya
10291 Banu Vahapoğlu Akgün
11797 Erol Özmandıracı
14198 İlber Aydemir
15681 Özgür Savaş Özüdoğru
DENETİM KURULU ASIL ÜYELER
13857 Emir Otluoğlu
15222 M. Gürol Ayan
15383 Reha Ünsay
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
9750 Ertay Örmen
11802 A. Günhan Aksoy
15498 Başar Gündüz
SİCİL KURULU ASIL ÜYELER
5281 Mehmet Bilen
7806 Jale Ayşe Karaveli
8054 Selçuk Erdoğmuş
8273 Sedat Vanizör
8446 Enis Boeno
10426 Aykut Uzunoğlu
11675 Necdet Tarakçı
SİCİL KURUL YEDEK ÜYELER
8920 Neslihan Cengiz
9925 Tayfun Ayrancı
11781 Emre Dai
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELER
4645 M. Ömer Akad
4799 Alev Oraloğlu
4840 Ayhan Yeğinsu
7922 Cengiz Akıncı
8234 Tayfun Akgüner
8440 H. Akın Ketenci
8785 M. Süha Balın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER
4191 Ali Salih Özçakır
5303 E. Cem Emiroğlu
7215 Ahmet Kalafatoğlu
7652 Turgut Bilgin
9031 Necati Tunç Şengül