(Görüntülü) Fünyeyle patlatılan bavul boş çıktı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde, çöp kenarına bırakılan bavul paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı bavul boş çıktı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında, sabah saatlerinde kaldırımdaki çöp kutusunun yanına bırakılan bavul dikkat çekti. Bavulu görenler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolu kapatarak, caddede güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, bavulu uzaktan kumandalı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Parçalanan bavul boş çıktı.