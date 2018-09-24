(Görüntülü) Fuat Oktay: 29 Ekim'de havalimanımızı açıyoruz

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Yeni Havalimanı\'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'ne katıldı. Oktay, \"Kısmet olursa, 29 Ekim\'de havalimanımızı açıyoruz. Zaten bunun gerekli testleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı\'mız kendileri de fiilen indiler. Dolayısıyla bu güven anlamında, en üst düzeyde bir güvenin göstergesidir.\" dedi.



\"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival\" sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından düzenlenen, sponsorları arasında Demirören Medya Grubu\'nun da bulunduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün son erdi.





\"AVRUPA\'NIN EN BÜYÜK HAVALİMANI OLACAK\"



Festivalde bugünkü etkinlileri takip ederek, dereceye giren yarışmacılara ödüller takdim eden Fuat Oktay, basın mensuplarının soruları üzerine, \"Cumhurbaşkanı\'mız da sabah açıkladı. Kısmet olursa, 29 Ekim\'de havalimanımızı açıyoruz. Zaten bunun gerekli testleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı\'mız kendileri de fiilen indiler. Dolayısıyla bu güven anlamında en üst düzeyde bir güvenin göstergesidir. Şu andaki festivalle ilgili tüm hava araçlarımız iniş ve kalkışı buradan yapıyorlar. Dünyanın en büyük havalimanlarından. Avrupa\'nın en büyük havalimanı olmuş olacak. İnşallah bunun işletme boyutunda da çok hızlı bir şekilde sonuçlarını yine görüyor olacağız, lojistik boyutta da. İstanbul zaten \"hub\" olmuştu. Bu gelişerek de devam edecek\" açıklamasında bulundu.





YERLİ MOTOR HEDEFİNE DEĞİNDİ



Oktay, \"Özgün helikopterimiz, ATAK helikopterimiz hem sahada operasyonlarımızda, güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde hep birlikte, bütün Türkiye olarak hatta dünya izliyor. Dünyada teknolojilerde en ilerilerden birisi. Özgün helikopterlerimizle teknolojiyi bir üst aşamaya götürüyoruz. İnşallah kendi motorlarımızı da, kendi tasarladığımız, kendi geliştirdiğimiz ve kendi imal ettiğimiz motorlarımızı da takarak yerlileştirdiğimizde, gerçek anlamda özgün helikopterimize de ulaşmış olacağız. Bu helikopterimizi fiilen de test etmiş ve havalandırmış durumdayız. SİHA\'lar, İHA\'lar bizim gurur kaynağımız. Dünyadaki en ileri teknolojiye sahip alanımız. Savunma sanayii bizim özel sektörle birlikte bir bütün olarak kalkınmayı, ivmeyi yakaladığımız bir alan. Bunu biz diğer alanlara da taşımak istiyoruz. Sağlık, ulaştırma sektörüne de taşımak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.





\"YARIM MİLYONUN ÜZERİNDE KATILIM OLDU\"



Festivali değerlendiren Oktay, \"Muhteşem bir ortam. Muhteşem bir organizasyon. 100\'ü aşkın firmanın katıldığı ve henüz açılmamış bir havalimanımıza şu anda yarım milyonun üzerinde katılımın olduğu bir organizasyondayız. Gelecek yıllarda da devam ettiğinde, çok daha artarak devam edecektir, ki bu şunun göstergesi: Türkiye teknolojide, havacılıkta, savunma sanayiinde ve yine sivil havacılık alanında çok ciddi bir take off\'u, bir kalkışı başlatmıştı. Uzun zamandan beri bunun alt yapıları devam ediyordu. Bu organizasyon, bunun sonuçlarını aldığımız, gördüğümüz bir organizasyon. Bundan son derece mutluyuz\" dedi.



