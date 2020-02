(Görüntülü) FSV Duisburg'ta Albayrak rüzgarı

Eski profesyonel futbolcu Erhan Albayrak, FSV Duisburg\'un başına getirildi

Temel ELCİVAN Duisburg,(DHA) -

Futbola Almanya\'da başlayan ve bir dönem Türkiye Süper Ligi\'nde forma giyen Erhan Albayrak (41), Almanya\'nın Duisburg şehrinde bulunan ve Oberliga\'da (5. Lig) mücadele eden Türk takımı FSV Duisburg\'a teknik direktör oldu. Erhan Albayrak\'ın yardımcılığını ise kendisi gibi Süper Lig\'in eski futbolcusu Cem Karaca\'nın yapacağı açıklandı.

Geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak Landesliga\'dan Oberliga\'ya (5. Lig) yükselen FSV Duisburg, bulunduğu ligde mücadele eden tek Türk takımı konumunda. FSV Duisburg, bu sezon Oberliga\'da çıktığı 7 maçın tamamında mağlup olduğu için, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Muhammet Işıktaş ile hafta başında yollarını ayırmıştı.

14 TEKNİK ADAMLA GÖRÜŞÜLDÜ

Muhammet Işıktaş ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan ve 14 ayrı teknik adamla görüşme yaptığı öğrenilen FSV Duisburg Kulübü\'nün yöneticileri, teknik heyet boşluğunu Süper Lig tecrübesi yaşamış olan Erhan Albayrak ile doldurmak istedi. FSV Duisburg Kulübü yöneticileri ile Erhan Albayrak arasında yapılan ilk görüşmede Albayrak, birlikte görev alabileceği Cem Karaca\'yı gündeme getirdiği öğrenildi. Daha sonra yapılan yoğun görüşmelerde FSV Duisburg Kulübü yöneticileri, Erhan Albayrak ve Cem Karaca ile büyük anlaşma sağladı ve Erhan Albayrak dün Duisburg\'a geldi. Duisburg\'da yapılan son görüşmede her konuda anlaşma sağlanmasının ardından Erhan Albayrak, akşam saatlerinde FSV Duisburg Kulübü\'nün tesislerine geldi. Burada kulüp yöneticileri ile tanışan, Başkan Erol Ayar ve ikinci başkan Ayhan Coşkun ile birlikte tesisleri gezen Erhan Albayrak, yöneticilerle birlikte yeni takımının antrenmanını izledi. Antrenmanın ardından Albayrak, saha içerisinde tanıştığı oyuncu kadrosuyla da ayak üstü sohbet etti.

BAŞKAN AYAR ALBAYRAK VE KARACA\'YA GÜVENİYORUZ

Erhan Albayrak ve Cem Karaca\'nın FSV Duisburg\'u çalıştıracak olmasıyla ilgili konuşan FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar, Öncelikle Süper Lig kariyerine sahip Erhan Albayrak ve Cem Karaca\'yı kulübümüze teknik heyet olarak kazandırdığımız için çok mutluyum, böyle bir görevi kabul ettikleri içinde her ikisine camiamız adına teşekkür ediyorum. Sağ olsun Erhan hoca, bizim için Hamburg\'tan geldi. Albayrak\'a da Karaca\'ya da güveniyoruz, bu zor günleri birlikte aşacağımıza inanıyorum dedi.

ERHAN ALBAYRAK BAŞARILI OMAK ZORUNDAYIZ

Erhan Albayrak ise yeni takımı ile ilgili olarak, Biraz ani oldu ama ben Türk kulüplerine yardımcı olmayı seviyorum. Hamburg\'ta FC Türkiye\'yi de zirveye taşımak için gayret göstermiştim. Erol başkan aradığında da, hemen evet dedim. Duisburg ve çevresinde büyük bir potansiyel var, Türklerin yoğun yaşadığı bir bölge. FSV Duisburg, böyle yedi maçı puansız geçirmeyi hak etmiyor. Biz, Cem Karaca ile bu kötü gidişe dur demek için çalışacağız, bunun için geldik. Şimdiye kadar gerek futbolcu olarak gerekse teknik adam olarak gittiğim her yerde başarılı oldum, burada da o başarıyı yakalamak istiyorum. Bunu oyunculara aktaracağım. Çalışıp formayı hak edenle yolumuza devam ederiz, herkesin forma şansı var. Hedefimiz öncelikle ligde kalmak olacaktır şeklinde konuştu.

Bugün takımla antrenmanlara başlayacak olan Erhan Albayrak, Pazar günü de Cem Karaca ile birlikte ETB SW Essen deplasmanında takımın başında yer alacak.

41 yaşındaki Erhan Albayrak, en son Oberliga ekiplerinden Rot Weiss Ahlen\'i çalıştırmıştı.