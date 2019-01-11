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(Görüntülü) FSM köprüsünde makas kazası: sürücüye bin 2 lira ceza

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarken kaza yapan sürücüye 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan işlem başlatılarak bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi

11 Ocak 2019 18:04

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde makas atarken kaza yapan sürücüye \'Tehlikeli şerit değiştirmek\' suçundan işlem başlatılarak bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde 22 Aralık 2018\'de makas atarak ilerleyen A.T., aralarından geçmeye çalıştığı otomobil ile kamyonete çarptı. A.T. yönetimindeki araç takla attı. Sürücü A.T., 34 LB 5301 plakalı otomobilin takla atmasında sonra araçtan sürünerek çıktı.  Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.T., koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı. Kaza sonrası sürücü A.T. hakkında Karayolları Trafik Kanunu\'nun 46/2-C maddesi olan \'Tehlikeli şerit değiştirmek\' suçundan işlem başlatılarak bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.

 

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