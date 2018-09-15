(Görüntülü) Frig Ultra Maratonu 5'inci kez koşuldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) Afyonkarahisar\'da 5\'incisi düzenlenen Frig Ultra Maratonu 3 kategoride 600 sporcunun katılımıyla koşuldu. Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırlarında yer alan tarihi Frig Vadisi\'nde düzenlenen 5\'inci Frig Ultra maratonu İhsaniye İlçe Meydanı\'nda Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz\'ın startıyla başladı. Start öncesi sporcular müzik eşliğinde ısınarak hazırlık yaptı. Yurt dışından ve Türkiye\'nin farklı kentlerinden 600 sporcunun katıldığı maraton, 9, 23 ve 54 kilometrelik parkurlarda olmak üzere 3 kategoride gerçekleşti. Sporcuları maraton güzergahında bulunan köylerde yaşayan çocuklar ilgiyle izledi. Sporcular gösterilen ilgiden dolayı durarak çocuklarla fotoğraf çektirdi. \"FRİG VADİSİ DÜNYANIN ENDER VADİLERİNDEN BİRİSİDİR\" Start öncesi konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Frig Vadisi\'nin dünyanın ender vadilerinden birisi olduğunu ifade ederek, \"Bugün unutamayacağınız günlerden birisi olacak. Son yıllarda bu vadiyi, daha cazip hale getirmek için bu güzelliklerimizi toplumla ve sizlerle paylaşmak adına, güzel hizmetler yapma gayreti içindeyiz. Frig Vadisine her geçen gün artan ilgiyi, bugün başka bir boyutu ile görüyoruz. Katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl yine sizleri burada görmek istiyoruz\" dedi. \"600 SPORCU YARIŞTI\" Frig Ultra Maratonu Koordinatörü Ali Cem Aktaş da bu yıl 5\'incisi düzenlenen maratona ilginin yoğun olduğunu belirtti. Maratona, yarın yapılacak kale yarışıyla beraber yaklaşık 700 sporcunun katıldığını ifade eden Aktaş, \"Bugün 3 farklı kategoride yarışlar yapıldı. Bu yarışlara 30\'u yabancı olmak üzere 600 sporcu katıldı\" dedi. 54 kilometrelik parkuru Cüneyt Adalı 4 saat 30 dakikalık dereceyle, Mustafa İncesu 23 kilometrelik parkuru 1 saat 32 dakikalık dereceyle, Nuri Kömür ise 9 kilometrelik parkuru 32 dakika 27 saniyelik dereceyle birinci bitirdiler.