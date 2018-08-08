(Görüntülü) Freni boşalan biber yüklü kamyonet mezarlığa girdi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, yokuş aşağı inerken freni boşaldığı iddia edilen kırmızı biber yüklü kamyonet, dolmuş durağına çarptı, ardından da mezarlık duvarını yıkıp, ağaca çarparak durdu. ​Kaza, Cevdetpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi\'nde meydana geldi. Hatay\'ın Kırıkhan İlçesinde Sait Y. (49) yönetimindeki 31 SH 585 plakalı 1 ton kırımızı biber yüklü kamyonet, yokuş aşağı inerken iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, dolmuş durağına çarptı, ardından da Asri Mezarlığın ihata duvarını yıkıp, mezarlara zarar verdikten sonra bir ağaca çarparak durdu. Bazı mezar taşları kırılırken, kamyonetteki kırmızı biber çuvalları mezarlığa savruldu. Mezarlar kırmızıya bürünürken, dolmuş durağında kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Sürücü Sait D. kısa süreli şok yaşarken, kamyonet kurtarıcı yardımıyla mezarlıkta çıkarıldı. Biber çuvalları ise bir başka kamyonete yüklendi.