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Dünya

(Görüntülü) Fransa'da yedi polis, bir göstericiyi darp ederken görüntülendi' İşte tepki çeken o anlar

Fransa (DHA) Fransa'da başlayan sarı yelekliler eyleminde kaydedilen ve polis şiddetini gözler önüne seren bir görüntü büyük tepki çekti

03 Aralık 2018 18:29

Fransa (DHA) Fransa\'da başlayan sarı yelekliler eyleminde kaydedilen ve polis şiddetini gözler önüne seren bir görüntü büyük tepki çekti. Paris\'te kaydedildiği belirtilen videoda, bir göstericinin polislerden kaçmaya çalıştığı ancak iki polis tarafından yakalandığı görülüyor. Görüntünün devamında üçüncü polisin de gelmesi ile gösterici yere yatırılıyor ve şiddet başlıyor. Yerdeki göstericiyi fark eden diğer polisler de gelerek yerde yatan adamı tekmelemeye başlıyor. 7 farklı polis tarafından jop, tekme ve yumruklarla darp edilen göstericinin akıbeti hakkında bilgi verilmedi. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi.

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