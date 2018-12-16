(Görüntülü) Fransa'da sarı yelekliler eylemlerinde şu ana kadar 4 bin 99 kişi gözaltına alındı

Mahmut Can Emir, (DHA) Dün Fransa\'da gerçekleştirilen \'sarı yelekliler\' protesto gösterilerine polisinin müdahalesi sonrasında, Paris\'te 168 ve Marsilya\'da 12 kişi gözaltına alındı. Olayların başından şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 4 bin 99\'a ulaşmış oldu. Fransa\'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ve genel hayat pahalılığını protesto eden ve daha sonra Belçika, Hollanda ve İsrail\'e de sıçrayan \'sarı yelekliler\' eylemleri dün Fransa?da 33 bin 500 kişinin katılımıyla devam etti. Paris polisi, dünkü eylemler için 8 bin polis ve 14 zırhlı aracın görevlendirildiğini duyurmuştu.