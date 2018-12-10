(Görüntülü) Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı



Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Tire ilçesinde, ahırın içindeki foseptik çukuruna düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Tire TOKİ Konutları yolu üzerindeki Nevzat Eldem\'e ait çiftlikteki ineklerden biri, bugün saat 05.00 sıralarında ahırın içinden geçen 70 santimetre genişliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 4 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. Sabah ahıra geldiğinde gebe olan ineğinin foseptiğe düştüğünü farkeder Eldem, kendi imkanları ile kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekileri, önce içi ağzına kadar dolu olan foseptikteki bitkin haldeki ineğin nefes almasını sağladı. Ardından da halatlarla bağlanan hayvan, kepçe yardımıyla yukarı çekilerek foseptik çukurundan çıkartıldı. 2 saatlik bir çaba sonucu güçlükle kurtarılan inek, itfaiye ekipleri tarafından yıkanarak temizlendi. Ardından veteriner kontrolünden geçirilen ineğin ve karnındaki yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.